Нагірний Карабах: Азербайджан назвав умову врегулювання конфлікту

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху має бути вирішений зі збереженням територіальної цілісності Азербайджану. Про це президент країни Ільхам Алієв заявив в ході виступу на Саміті з ядерної безпеки у США, передають "РИА Новости".

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"На жаль, Вірменія постійно висуває умови для звільнення окупованих територій. Ми будемо продовжувати зусилля з мирного врегулювання конфлікту. Але конфлікт повинен знайти рішення на основі територіальної цілісності Азербайджану", — підкреслив Алієв.

Він нагадав, що Радбез ООН прийняв чотири резолюції у зв'язку з конфліктом в Нагірному Карабасі: "Але ці резолюції залишаються на папері. Повторюю, ці резолюції вимагають негайного і беззастережного виведення збройних сил Вірменії з нашої території. Тим не менш, окупація наших земель триває вже більше 20 років".

Як повідомлялося, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на суботу.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по ряду житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тому було вирішено зреагувати.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі с використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не тільки за оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед військових і цивільних осіб з обох сторін. Але точна кількість поки не повідомляється.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого Азербайджан втратив контроль над територією і загинули близько 30 тисяч людей.