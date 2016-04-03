У США розповіли про багатомісячні затримки та падіння зарплат бойовиків ІДІЛ

Місяці цілеспрямованого руйнування антиіділівською коаліцією нафтової інфраструктури, "банків" та інших джерел фінансування "Ісламської держави" призвели до істотного падіння здатності терористів до нових військових операцій і навіть виплат зарплат своїм бойовикам. Про це з посиланням на джерела в американській владі пише Washington Post.

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Вперше стало помітно, що серед ватажків ІД на тлі розподілу коштів починаються конфлікти. Нестача готівки вже призвела до того, що багатьох іракських і сирійських бойовиків перевели на "півставки". А з рахунків деяких дезертирів видно, що вони не отримували зарплати кілька місяців. Громадяни та власники підприємств на території "Ісламської держави" скаржаться, що їх обкладають усе більш високими податками, щоби заповнити дефіцит коштів.

Удари по нафтових родовищах, нафтопереробних заводах і танкерах скоротили видобуток нафти в ІД на третину. Але самі доходи від її продажу та переробки, як повідомив високопоставлений співрозмовник видання, повинні були впасти на половину. Причиною тому є падіння світових цін та скорочення обсягів виробництва і споживання нафтопродуктів.

"Вперше я бачу оптимістичні тенденції і думаю, що наш вплив суттєвий. Хоча у них все ще дуже багато грошей", - відзначає фахівець із боротьби з фінансуванням тероризму Мінфіну США Деніел Глейзер.

Як повідомлялося, 25 березня в ході спецоперації була знищена "друга людина" в "Ісламському державі". Він вважався другим за значимістю командиром в "Ісламської держави".