Війська Асада зазнали серйозної поразки біля Алеппо: втратили стратегічну висоту

Вони зайняли стратегічну висоту на південь від Алеппо, яка досі перебувала під контролем сил Асада, передає Reuters з посиланням на інформацію моніторингової групи.

Зазначається, що наступ повстанців почався ще у п'ятницю з атаки трьох смертників Фронту ан-Нусри на позиції армії Сирії біля пагорбу Талят аль-Ісс. Його невдовзі й захопили ісламісти ан-Нусри та повстанці.

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Завдяки захопленій висоті повстанці матимуть широку зону огляду. Крім того, вона розташована недалеко від головної магістралі, що зв'язує Алеппо й Дамаск.

Нагадаємо, на початку березня бойовики терористичного угруповання "Фронт ан-Нусра" та угруповання "Джунд аль-Акса" перейшли в наступ на півдні сирійської провінції Алеппо, відбивши в урядових військ низку ключових позицій.