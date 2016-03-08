Сирійські бойовики почали наступ на півдні провінції Алеппо

Бойовики терористичного угруповання "Фронт ан-Нусра" та угруповання "Джунд аль-Акса" перейшли в наступ на півдні сирійської провінції Алеппо, відбивши в урядових військ низку ключових позицій, повідомляє ТСН.uа з посиланням на Сирійський центр дотримання прав людини, який базується у Великобританії.

"Ісламісти, як стверджують правозахисники, вибили сирійську армію з селища Ель-Ейс, яке було звільнено восени минулого року, а також взяли під контроль низку навколишніх висот. При цьому зіткнення призвели до великої кількості жертв", - йдеться в повідомленні.

Влада Сирії офіційно інформацію не підтвердила.

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Нагадаємо, що раніше на бік мешканців міста Ракка, які повстали проти терористичного угрупування "Ісламська держава", перейшло близько 200 бойовиків.

Подібні дії змусили терористів організувати блокпости на в'їзді до міста.

Мешканці міста підняли сирійські державні прапори ще в п'яти районах міста і в ході бойових зіткнень витіснили звідти терористів. Повсталим вдалося зв'язатися з представниками урядових військ з мобільного зв'язку.

Зазначається, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй в п'ятницю, 26 лютого, одноголосно прийняла резолюцію з вимогою, щоб усі учасники війни в Сирії дотримувалися перемир'я. Режим припинення вогню в Сирії почався опівночі 27 лютого.

Правозахисники зазначили, що з настанням перемир'я кількість загиблих істотно зменшилася, але режим тиші все одно хиткий – сторони конфлікту звинувачують один одного в обстрілах.

Громадянська війна в Сирії почалася 2011 року і протягом п'яти років забрала життя понад 270 тисяч осіб. Кілька мільйонів сирійців стали біженцями – найбільша кількість іммігрантів з охопленої війною країни прихистили Туреччина і Ліван.

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Під час війни більшу частину території Сирії захопили бойовики "Ісламського держави" - вони, а також терористи з "Фронту ан-Нусра" не є учасниками перемир'я. Крім того, окремі території знаходяться під контролем військ Башара Асада, опозиції та курдів.