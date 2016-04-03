Російський пропагандистський канал забув, де розташований Нагірний Карабах

Скріншот мапи російського каналу показав відомий журналіст Саймон Островський.

"Бойові дії у Карабасі спалахнули вперше за хтозна скільки років, і російське телебачення не змогло пригадати, де той Карабах розташований", - написав журналіст.

Fighting breaks out in Karabakh for first time in ages and Russian state TV can't remember where it is. pic.twitter.com/ORAxCazx39 — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) April 3, 2016

Так, Нагорним Карабахом на росТБ назвали Нахічеванську автономну республіку, частину Азербайджану.

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Цю мапу досі можна побачити у новинному сюжеті "России 24".

Як повідомляв УНІАН, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на 2 квітня.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі з використанням артилерії, бронетехніки й авіації.