Російський пропагандистський канал забув, де розташований Нагірний Карабах

10:40, 03 квітня 2016
Світ
2936 0

Російський пропагандистський телеканал "Россия 24" зобразив неточну карту Нагорного Карабаху для візуалізації новин про загострення конфлікту у регіоні.

Reuters

Скріншот мапи російського каналу показав відомий журналіст Саймон Островський.

"Бойові дії у Карабасі спалахнули вперше за хтозна скільки років, і російське телебачення не змогло пригадати, де той Карабах розташований", - написав журналіст.

Так, Нагорним Карабахом на росТБ назвали Нахічеванську автономну республіку, частину Азербайджану. 

Читайте такожАзербайджан заявив, що ситуація в Нагірному Карабасі стабілізувалася

Цю мапу досі можна побачити у новинному сюжеті "России 24".

Як повідомляв УНІАН, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на 2 квітня.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі з використанням артилерії, бронетехніки й авіації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter