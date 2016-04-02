Азербайджан заявляє, що в Нагірному Карабасі підбито 6 танків і 15 артилерійських установок противника

Як передає Vesti.Az, про це йдеться в заяві прес-служби Міноборони Азербайджану.

"В ніч на 2 квітня протягом дня вздовж всієї лінії фронту позиції ВС населені пункти Азербайджану піддалися інтенсивному обстрілу. В результаті серед цивільного населення є втрати. З метою припинення провокації, керівництвом ВС було прийнято рішення про проведення відповідних заходів у напрямку Агдере-Тертер-Агдам і Ходжавенд-Фізулі", - наголошується в заяві.

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У міноборони країни повідомили, що повністю відбиті у ворога висоти навколо села Талиш, а також населений пункт Сейсулан.

"В боях були підбиті 6 танків, 15 артилерійських установок та інженерні споруди противника а також знищено і поранено понад 100 військовослужбовців противника. У боях з противником загинули 12 військовослужбовців азербайджанської армії. Під час авіаударів по позиціях супротивника був підбитий 1 азербайджанський вертоліт «МІ-24», а також 1 танк був виведений з ладу в результаті підриву на міні", - йдеться в повідомленні.

У той же час в "міноборони НКР" привели іншу інформацію. Як пише Кавказький вузол, Азербайджанська армія в ході сьогоднішніх боїв втратила три танки і два безпілотних апарати.

Як повідомляє Російська служба ВВС, із заявою з приводу відновлення боїв вже виступив від імені президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, Путін закликав сторони конфлікту до "негайного припинення вогню і прояву стриманості".