Серія терактів у Брюсселі: аеропорт "Завентем" відкрили для пасажирів

Як передає ВВС, першими з аеропорту вилетять рейси авіакомпанії Brussels Airlines до Фаро, Афін і Турина.

На вході до аеропорту буде посилено заходи безпеки: поліція планує здійснювати огляд усіх пасажирів та багажу.

Поновлення роботи аеропорту було заплановано раніше, проте його відкладали через страйк працівників поліції.

Головною умовою правоохоронців було посилення заходів безпеки на території аеропорту.

Представники профспілок поліції неодноразово заявляли про неадекватно низький рівень безпеки в аеропорті.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі сталося три вибухи: два в аеропорту і один в метро. Понад 30 людей загинули, більше 300 дістали поранення. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".