У Москві загорілася будівля Міноборони РФ (фото, відео)

12:13, 03 квітня 2016
Світ
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У Москві сталася пожежа в будівлі Міністерства оборони Росії.

Минобороны РФ, пожар / twitter@vorliamov

Близько 50 осіб евакуйовано з будівлі, передає РІА Новости з посиланням на джерело в силових структурах РФ.

За його словами, 40 людей залишили будівлю самостійно, ще сімох вдалося врятувати.

За попередньою інформацією, площа пожежі складає 50 квадратних метрів, її осередок - на третьому поверсі восьмиповерхової будівлі.

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Пожежі присвоєно другий ранг складності, пізніше його підвищили до третього. За даними джерела видання, є загроза поширення вогню.

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