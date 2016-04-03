У Москві загорілася будівля Міноборони РФ (фото, відео)

Близько 50 осіб евакуйовано з будівлі, передає РІА Новости з посиланням на джерело в силових структурах РФ.

За його словами, 40 людей залишили будівлю самостійно, ще сімох вдалося врятувати.

За попередньою інформацією, площа пожежі складає 50 квадратних метрів, її осередок - на третьому поверсі восьмиповерхової будівлі.

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Пожежі присвоєно другий ранг складності, пізніше його підвищили до третього. За даними джерела видання, є загроза поширення вогню.