На шахті в Росії, де загинули 36 людей, стався четвертий вибух
17:12, 29 лютого 2016Світ
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На шахті «Північна» у російській Воркуті 29 лютого стався четвертий вибух.
На шахті у Воркуті знову стався вибух / МНС РФ
Як повідомив виконувач обов’язків керівника управління воєнізованих гірничорятувальних частин МНС Росії Владлен Аксьонов, цей вибух був потужнішим за попередній.
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Людей на момент вибуху в шахті не було, тому ніхто не постраждав, заявив Аксьонов, передає Крим. Реалії.
25 лютого на шахті «Північна» стався викид метану і два вибухи, що спричинили обвал породи, виникла пожежа. 28 лютого стався ще один вибух у той час, коли в шахті працювали рятувальники. Загинули 36 людей – гірники і рятувальники, ще 14 були поранені.
28 лютого в російській республіці Комі оголосили триденну жалобу.
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