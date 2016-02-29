На шахті в Росії, де загинули 36 людей, стався четвертий вибух

Як повідомив виконувач обов’язків керівника управління воєнізованих гірничорятувальних частин МНС Росії Владлен Аксьонов, цей вибух був потужнішим за попередній.

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Людей на момент вибуху в шахті не було, тому ніхто не постраждав, заявив Аксьонов, передає Крим. Реалії.

25 лютого на шахті «Північна» стався викид метану і два вибухи, що спричинили обвал породи, виникла пожежа. 28 лютого стався ще один вибух у той час, коли в шахті працювали рятувальники. Загинули 36 людей – гірники і рятувальники, ще 14 були поранені.

28 лютого в російській республіці Комі оголосили триденну жалобу.