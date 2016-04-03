"Я був засмучений": Ердоган образився на Обаму через критику "за спиною"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган дорікнув президенту США Бараку Обамі, що той «за його спиною» висловлює критичні заяви щодо свободи преси в Туреччині.

Заяву турецький президент озвучив журналістам у Вашингтоні, де проходив саміт з ядерної безпеки, повідомляє РБК з посиланням на турецьке видання Hurriyet daily.

Минулої п'ятниці Обама за підсумками саміту заявив журналістам, що стурбований ситуацією зі свободою преси в Туреччині. Він зазначив, що «Туреччина завжди була країною, де глибока віра йшла пліч-о-пліч з сучасністю і зростаючою відкритістю». «І це є та спадщина, яку повинен наслідувати (Ердоган), а не стратегії репресій і придушення демократичних дебатів», — сказав Обама. Він додав, що висловив турецькому колезі ці свої міркування.

Ердоган, у свою чергу заявив, що подібних зауважень з боку Обами в свій адрес він не отримував. «Я був засмучений тим, що такого роду заяву було зроблено за моєю спиною. Ці питання під час зустрічі з паном Обамою не піднімалися», — сказав Ердоган.

«Мені не говорили про такі речі. Крім того, в наших попередніх телефонних розмовах (з Обамою) ми домовилися, що розмова віч-на-віч набагато корисніша, ніж говорити через пресу», — додав він.

Ердоган підкреслив, що необхідно розрізняти критику і образу. За його словами, у заголовках деяких турецьких газет президента називають «убивцею і грабіжником», а також звучать погрози. «Газети і журнали, які дозволять собі ці образи, все ще продовжують виходити в друк», – зауважив він. «Якби було правдою те, що в Туреччині диктатура, то такі публікації хіба могли б вийти?», – задався питанням турецький лідер.

«Такі образи і погрози не допускаються на Заході», — додав він. «Якби Обама поставив ці питання (про свободу преси) на порядку денному під час нашої зустрічі, то я б пояснив йому все в прикладах», — сказав Ердоган.