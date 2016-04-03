Сирійська армія взяла під контроль місто Ель-Карьятейн
15:23, 03 квітня 2016Світ
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Під час виходу з Ель-Карьятейна терористи заклали вибухівку. Армія приступила до розмінування підходів до міста.
REUTERS
Сирійська урядова армія звільнила місто Ель-Карьятейн (в провінції Хомс на заході Сирії), передає РБК з посиланням на державне агентство САНА.
Підрозділи армії і ополчення в неділю взяли під повний контроль північні квартали. Під час виходу з Ель-Карьятейна терористи заклали вибухівку. Армія приступила до розмінування підходів до міста.
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