Сирійська армія взяла під контроль місто Ель-Карьятейн

Сирійська урядова армія звільнила місто Ель-Карьятейн (в провінції Хомс на заході Сирії), передає РБК з посиланням на державне агентство САНА.

Підрозділи армії і ополчення в неділю взяли під повний контроль північні квартали. Під час виходу з Ель-Карьятейна терористи заклали вибухівку. Армія приступила до розмінування підходів до міста.

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