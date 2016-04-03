Кадиров: бойовиків у Чечні не залишилося

В. о. голови Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що бойовиків в Чечні не залишилося, але повністю "закрити" проблему тероризму неможливо.

Про це він сказав в інтерв'ю РИА Новости.

Він негативно відповів на запитання, чи є ще у республіці бандити.

"Ні. У нас немає", — сказав Кадиров.

"За рік у нас не було жодного вибуху, жодного нападу на КПП. Коли я став головою у 2007 році — у нас 157 замахів на життя було, 52 загиблих поліцейських і 14 вибухів. У 2015 році у нас жодного вибуху, жодного замаху", — зазначив він.

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За його словами, 19 бойовиків було знищено.

"Затримані були. Але без втрат.... Жоден чеченський поліцейський не загинув", — підкреслив він.