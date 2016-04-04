Прем'єр Ісландії пішов з інтерв'ю після питання про його офшорну компанію

Прем'єр-міністр Ісландії Сігмюндюр Гюннлейгссон перервав інтерв'ю після питання про офшорну компанію, власником якої він є згідно з матеріалами Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICJ).

Про це повідомляє The Guardian.

Гюннлейгссон заявив, що не готовий відповідати на такі питання і приймає рішення припинити інтерв'ю.

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Як повідомляв УНІАН раніше, ряд ЗМІ опублікували дані про офшорні компанії, в яких політичні лідери багатьох країн, мільярдери і знаменитості ховають свої гроші. Згідно з інформацією, в офшорах, зокрема, знайшли сліди грошей президента Росії Володимира Путіна, президента України Петра Порошенка, короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда та колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі.