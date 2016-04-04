До Німеччини прибула перша група мігрантів в рамках договору з Туреччиною

Як повідомила німецька поліція, літак з 16 мігрантами приземлився в Ганновері сьогодні рано вранці, передає Бі-бі-сі. Ще одна група сирійців повинна прибути до Німеччини пізніше вдень. Всього в понеділок в країну, за оцінками німецької влади, прибудуть 35 мігрантів.

Читайте такожНімеччина прийме перших біженців у рамках втілення угоди між ЄС і Туреччиною

Кілька сирійських сімей спочатку будуть розміщені в таборі в Нижній Саксонії.

В цей понеділок набула чинності угода між ЄС і Туреччиною, згідно з якою в обмін на кожного мігранта, повернутого до Туреччини, ЄС буде приймати мігрантів, які вже знаходяться в цій країні. Пріоритет буде віддаватися тим, хто не намагався нелегально проникнути на територію Євросоюзу.

Депортацію мігрантів в понеділок почала Греція. До Туреччини прибули перші пороми з мігрантами. Турецьке державне інформаційне агентство Anadolu повідомило, що в країну прибули 131 осіб, в основному це пакистанці. Всього в Туреччину з Греції в понеділок повинні прибути 202 осіб.