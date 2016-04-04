У Європарламенті вимагають зупинити висилку нелегалів в Туреччину
14:21, 04 квітня 2016Світ
210 0
Голова підкомітету Європарламенту з прав людини Олена Валенсіано закликала ЄС негайно припинити висилку нелегальних мігрантів в Туреччину і не проводити її доти, поки для них не будуть забезпечені належні юридичні і гуманітарні гарантії.
REUTERS
«ЄС повинен негайно припинити всі переведення Туреччину до тих пір, поки не буде ефективним чином забезпечені належні юридичні і гуманітарні гарантії», — цитує Валенсіано прес-служба підкомітету ЄП, передає Росбалт.
Читайте такожДо Німеччини прибула перша група мігрантів в рамках договору з Туреччиною
Як повідомляв УНІАН, у понеділок перша група депортованих з Євросоюзу мігрантів прибула на грецький острів Лесбос.
З 4 квітня людей без офіційного статусу біженця будуть депортувати в Туреччину, а з її території в Європу перевезуть стільки ж легальних, з уже оформленими документами, сирійців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter