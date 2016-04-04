У Європарламенті вимагають зупинити висилку нелегалів в Туреччину

«ЄС повинен негайно припинити всі переведення Туреччину до тих пір, поки не буде ефективним чином забезпечені належні юридичні і гуманітарні гарантії», — цитує Валенсіано прес-служба підкомітету ЄП, передає Росбалт.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок перша група депортованих з Євросоюзу мігрантів прибула на грецький острів Лесбос.

З 4 квітня людей без офіційного статусу біженця будуть депортувати в Туреччину, а з її території в Європу перевезуть стільки ж легальних, з уже оформленими документами, сирійців.