З Євросоюзу в Туреччину в рамках угоди вислали перших мігрантів (фото)

З 4 квітня людей без офіційного статусу біженця будуть депортувати в Туреччину, а з її території в Європу перевезуть стільки ж легальних, з уже оформленими документами, сирійців.

Депортація нелегалів — один з головних пунктів угоди між Анкарою і Брюсселем щодо міграційної кризи. Їх будуть перевозити на поромах з порту Мітіліні на острові Лесбос у турецький порт Дікелі. На борту кожного мігранта буде супроводжувати поліцейський: влада боїться масових втеч. Мігранти не приховують, що в Туреччину плисти не хочуть, передає Росбалт.

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Депортація загрожує тим людям, чиї заяви про надання притулку були визнані неприйнятними, і тих, хто не попросив захисту. Це стосується всіх мігрантів, які прибули до ЄС після 20 березня.

Це, в першу чергу, мігранти з Афганістану, Пакистану і Марокко. Одночасно з Туреччини в Євросоюз переселять таку ж кількість сирійців — обмін відбуватиметься один на одного.

На першому етапі протягом трьох днів, з 4 по 6 квітня, планується переселити 750 нелегальних біженців і мігрантів.

Одне з суден буде здійснювати по два рейси в день і перевозити 200 мігрантів в день, інше — один рейс з 50 мігрантами. Згідно з договором оренди, мігрантам і супроводжуючим їх поліцейським будуть запропоновані бутерброди, соки і вода.

Вартість повернення нелегальних іммігрантів будуть покриватися з бюджету Євросоюзу.