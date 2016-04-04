Атаки смертників на військові частини в Іраку: щонайменше 25 жертв

У понеділок поряд із кількома військовими частинами неподалік від Багдада прогриміла серія вибухів. В результаті загинули не менше 25 осіб. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Російська служба ВВС.

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За даними поліції, смертники привели в дію вибухові пристрої поряд з військовими КПП. Наймасштабніший вибух прогримів у передмісті Садр аль-Канат (там загинули шестеро, 13 отримали поранення). Більшість постраждалих - військовослужбовці іракської армії.

Повідомляється, що всього в результаті вибухів постраждали понад 50 осіб. Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне угруповання.

Як відомо, урядові сили Іраку за підтримки шиїтських воєнізованих формувань і авіаударів США 1 березня почали наступ, мета якого - відновлення контролю над регіоном на північ від Багдада, захопленого бойовиками ІД.

В середині березня іракські військові ведуть боротьбу за місто Хіт, яке знаходиться на березі річки Євфрат недалеко від авіабази Айн аль-Асад і має стратегічно важливе значення. За останні місяці іракським військовим вдалося здобути ряд перемог у боротьбі з ІД. В кінці грудня армія взяла столицю провінції Анбар - місто Рамаді.

В кінці березня іракські військові почали операцію зі звільнення міста Мосул, захопленого бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава" майже два роки тому.

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В середині лютого повідомлялося, що іракські збройні сили вибили ісламістів "Ісламської держави" (ІД) з половини контрольованих ними раніше територій країни.