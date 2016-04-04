Франція анонсувала зустріч Мінської групи щодо Нагірного Карабаху на 5 квітня

Як зазначає Deutsche welle, у заяві міністерства закордонних справ Франції також зазначається, що очільник французького відомства Жан-Марк Еро зв'язався із міністром закордонних справ Вірменії та закликав до негайного перемир'я.

Як повідомляв УНІАН, бої в Нагірному Карабасі поновилися в ніч з 1 на 2 квітня. З того часу, за даними ООН, загинули більше 30 осіб, понад 200 отримали поранення.

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Зазначимо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався ще у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про свій вихід з Азербайджанської РСР. Коли регіональний парламент прийняв рішення про входження до складу Вірменської РСР, напруга в регіоні призвела до сплеску насильства. Під час референдуму у 1991 році 99,89% виборців проголосували за незалежність Нагірного Карабаху, після чого розпочався відкритий етап війни 1987-1994 рр., наслідком якої стала перемога вірмен, утворення невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та підписання в Бішкеку угоди "Про незастосування зброї", яка діє з 12 травня 1994 року. Однак досі конфлікт залишається неврегульованим.