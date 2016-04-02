В Нагірному Карабасі знову поновилися бої

У ніч на суботу, 2 квітня, почалися бойові дії в декількох напрямках зони карабахського конфлікту, передає Газета.ru за інформацією представників так званої "Нагірно-Карабахської Республіки".

Як повідомляється, задіяно артилерію, бронетехніку і авіацію на лінії зіткнення в декількох напрямках.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2014 року Збройні сили Азербайджану збили вірменський військовий вертоліт "Мі-24" в околицях села Кенгерли Агдамського району через те, що він "взяв бойовий курс і атакував позиції ЗС Азербайджану".

Довідка. Конфлікт між двома південно-кавказькими країнами виник в 1988 році зважаючи територіальних претензій Вірменії до Азербайджану. Нагорний Карабах та сім прилеглих до нього районів - 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії.

У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і досі під егідою Мінської групи ОБСЄ і за співголовування Росії, Франції і США ведуться наразі безуспішні мирні переговори.

Прийняті Радою Безпеки ООН чотири резолюції зі звільнення окупованого Нагірного Карабаху і прилеглих до нього територій досі не виконуються Вірменією.