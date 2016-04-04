Грузія пропонує посередництво в переговорах по Нагірному Карабасі

Услід за керівником парламентської більшості Георгієм Вольським, який запропонував провести азербайджансько-вірменські переговори у Тбілісі, керівник генерального штабу Збройних сил Грузії Вахтанг Капанадзе заявив, що Грузія повинна зіграти «роль посередника» в конфлікті, передає радіо "Свобода".

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За словами Капанадзе, Грузія – одна з країн, що мають хороші відносини з обома сторонами конфлікту. «Дуже шкода, що вирішити цю проблему мирним шляхом не вдалося через низку причин. Це болісний процес для всього регіону. Так що ми дуже уважно спостерігаємо за подіями. У нас тісні відносини з нашими колегами в Азербайджані і Вірменії, ми отримуємо повну інформацію», – заявив Капанадзе, висловивши сподівання, що сторонам вдасться перевести ситуацію в мирну фазу і зупинити вогонь.

Міністр оборони Грузії Тінатін Хідашелі заявила, що під час її останніх контактів з вірменським й азербайджанським колегами «ніяких прохань і пропозицій від них на адресу Грузії не надходило».

«Ми намагаємося бути постійно інформованими і перебувати в постійній комунікації. Прем’єр-міністр Грузії вчора виклав позицію грузинської держави, яка, зрозуміло, відповідає позиції наших партнерів. Головне завдання сьогодні – це припинення вогню. Коли навколо стрілянина, коли напруженість досягає такого масштабу, який ми побачили в Нагірному Карабасі, тут головне завдання – припинення вогню. Після цього може продовжитися розмова про все інше», – заявила глава оборонного відомства Грузії.

За даними ООН, станом на 3 квітня внаслідок загострення конфлікту в Нагірному Карабасі загинули 33 людини, понад 200 – поранені.

Ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій в Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку «інформаційною пасткою». Сторони звинувачують одна одну в порушенні перемир’я і продовження обстрілів.