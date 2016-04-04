ООН: У Нагірному Карабасі загинули 33 людини, більше 200 отримали поранення

Щонайменше 33 людини загинули і понад 200 отримали поранення в результаті зіткнень в Нагірному Карабасі, йдеться у звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань, передає Громадське.

«Згідно з офіційними джерелами у Вірменії та Азербайджані, щонайменше 30 солдатів і 3 мирних жителів загинули в результаті бойових дій. Число поранених, як цивільних, так і військових, ще офіційно не підтверджено. Згідно з неофіційними джерелами, це число оцінюється в понад 200», — йдеться в документі.

За даними управління ООН, у цілому в селах, яких торкнулися бойові дії, проживають близько 14,4 тисячі осіб. У той же час, ООН не володіє інформацією «про пошкодження інфраструктури, евакуації цивільних осіб або гуманітарні потреби».

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«Уряд Азербайджану інформував, що внутрішнього переміщення людей немає, в той час як з боку Вірменії 50 чоловік попросили притулок у Єревані. Обидва уряди оголосили, що не потребують міжнародної гуманітарної допомоги», — наголошується в доповіді.

Раніше Міноборони Азербайджану підтвердило загибель 12 своїх військовослужбовців внаслідок загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. В свою чергу, президент Вірменії Серж Саргсян підтвердив загибель 18 вірменських військовослужбовців.

Бойові зіткнення на лінії розмежування в зоні Нагірного Карабаху почались в ніч з 1 на 2 квітня.