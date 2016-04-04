США підтвердили ліквідацію у Сирії одного з ватажків "Фронту ан-Нусра"

Про це заявили представники американської влади, передає Reuters.

Видання зазначає, що Абу Фірас знищений у ході авіаудару.

Раніше в Сирійській обсерваторії з прав людини заявляли, що Абу Фірас, відомий під прізвиськом "Сирієць", був ліквідований на північному заході провінції Ідліб. Разом з Фірасом загинув його син, а також група бойовиків.

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Абу Фірас регулярно давав коментарі від імені "Джебхат ан-Нусри". В 1980-ті роки він воював на боці моджахедів в Афганістані, був соратником ватажка "Аль-Каїди" Усами бен Ладена.