США підтвердили ліквідацію у Сирії одного з ватажків "Фронту ан-Нусра"
19:39, 04 квітня 2016Світ
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США підтвердили ліквідацію у Сирії одного з лідерів "Фронту ан-Нусра" Абу Фіраса.
REUTERS
Про це заявили представники американської влади, передає Reuters.
Видання зазначає, що Абу Фірас знищений у ході авіаудару.
Раніше в Сирійській обсерваторії з прав людини заявляли, що Абу Фірас, відомий під прізвиськом "Сирієць", був ліквідований на північному заході провінції Ідліб. Разом з Фірасом загинув його син, а також група бойовиків.
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Абу Фірас регулярно давав коментарі від імені "Джебхат ан-Нусри". В 1980-ті роки він воював на боці моджахедів в Афганістані, був соратником ватажка "Аль-Каїди" Усами бен Ладена.
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