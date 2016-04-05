Путін оголосив про створення Національної гвардії Росії
17:16, 05 квітня 2016Світ
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Президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС.
REUTERS
"Рішення прийнято, ми створюємо новий федеральний орган виконавчої влади на базі Внутрішніх військ МВС, створюємо Національну гвардію, яка буде займатися боротьбою з тероризмом, організованою злочинністю....", - цитує Путіна ТАСС.
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За словами Путіна, новий федеральний орган "в тісному контакті з МВС РФ продовжить виконувати ті функції, які виконували підрозділи ОМОН, СОБР і т.д ".
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