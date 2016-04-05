Національну гвардію РФ очолив колишній охоронець Путіна

Указ опублікований на сайті Кремля, він набирає чинності з дня його підписання.

"Призначити Золотова Віктора Васильовича директором Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації – головнокомандувачем військ Національної гвардії Російської Федерації, звільнивши його від займаної посади", - йдеться у тексті документа.

Зазначимо, що з 2014 року Золотов керував Внутрішніми військами РФ, а до 2013 року обіймав посаду керівника служби охорони Путіна.

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Нагадаємо, 5 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС. "Рішення прийнято, ми створюємо новий федеральний орган виконавчої влади на базі Внутрішніх військ МВС, створюємо Національну гвардію, яка буде займатися боротьбою з тероризмом, організованою злочинністю....", - заявив президент РФ.