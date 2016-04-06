Бойовики "Ан-Нусри" взяли в полон пілота збитого сирійського літака - BBC
14:35, 06 квітня 2016Світ
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Пов'язане із "Аль-Каїдою" терористичне угрупування заявило, що захопило пілота збитого вчора літака армії Асада.
Очевидці фотографуються на тлі збитого під Алеппо літака / @Mr_Ghostly
"Фронт Ан-Нусра" заявив про взяття в полон пілота збитого літака сирійської армії. У Twitter та Telegram опублікували відеозапис на підтвердження цього, повідомляє Російська служба BBC.
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Відзначається, що на короткому ролику чоловік, який, імовірно, є пілотом збитого вчора літака, називає своє ім'я і говорить, що він з провінції Латакія.
Раніше сирійська влада підтвердила інформацію про те, що один з їхніх військових літаків був збитий під Алеппо 5 квітня. Вже тоді в соцмережах поширювалися повідомлення про те, що пілот потрапив вдо полону терористів.
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