Бойовики "Ан-Нусри" взяли в полон пілота збитого сирійського літака - BBC

"Фронт Ан-Нусра" заявив про взяття в полон пілота збитого літака сирійської армії. У Twitter та Telegram опублікували відеозапис на підтвердження цього, повідомляє Російська служба BBC.

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Відзначається, що на короткому ролику чоловік, який, імовірно, є пілотом збитого вчора літака, називає своє ім'я і говорить, що він з провінції Латакія.

Раніше сирійська влада підтвердила інформацію про те, що один з їхніх військових літаків був збитий під Алеппо 5 квітня. Вже тоді в соцмережах поширювалися повідомлення про те, що пілот потрапив вдо полону терористів.