У Сирії збили літак армії Асада – ЗМІ (фото, відео)

На південь від сирійського Алеппо був збитий військовий літак. Про це повідомила базована у Великобританії Сирійська обсерваторія з прав людини.

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За інформацією Обсерваторії, яку цитує AlArabiya, інформатор організації бачив шлейф диму, перш ніж літак впав в Талат аль-Імз. Відзначається, що цей район нещодавно захопили пов'язані з Аль-Каїдою бойовики. Останнім часом їх бомбардувала сирійська та російська авіація.

Як повідомляє у Twitter Conflict News із посиланням на ряд місцевих ЗМІ та записи очевидців у соцмережах, пілот встиг катапультуватися, але був узятий у полон. Наразі збитим вважають Су-22.

PHOTOS: Moment of Syrian regime war plane crashing after being shot down by opposition #Syria - @AEJKhalilpic.twitter.com/M64uv5bEFD — Conflict News (@Conflicts) April 5, 2016

Агентство Baladi news оприлюднило відео, на якому видно, як нібито катапультується пілот.

У свою чергу Syrian Mirror News представило запис, на якому пілота, можливо, беруть у полон. В описі до ролика агентство вказує, що він був "заарештований".

Сьогодні стало відомо, що у Сирії був збитий військовий літак, на той момент ні модель, ні приналежність не уточнювалися.