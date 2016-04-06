У Сирії знищено бойовика-канібала з "Фронту ан-Нусра"

Боєць пов'язаного з "Аль-Каїдою" терористичного угруповання "Фронт ан-Нусра", що став відомим після того, як "з'їв" серце вбитого солдата урядової армії, знищений. Про це повідомляє Daily Mail.

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У мережі з'явилися фотографії, на яких зображено тіло мертвого Абу Саккара. При цьому однозначної інформації про причини смерті поки немає. Згідно з одними джерелами, його вбили солдати Асада, згідно з іншими – бойовики повстанських угруповань. Відомо, що "боєць-канібал" загинув на північному-заході провінції Латакія, де тривають зіткнення між урядовими силами Асада та збройними формуваннями.

Нагадаємо, Саккар "прославився" після того, як у 2013 році в мережі з'явилося відео, на якому він вирізає і відкушує частину серця вбитого солдата сирійської урядової армії.

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