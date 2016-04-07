"Панамський скандал": тітка короля Іспанії зізналася у володінні офшором

За її словами, бізнес, яким вона володіла разом із своїм чоловіком, ніколи не приносив дохід, про який не знали б податкові органи Іспанії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Де Бурбон запевняє, що компанія ніколи не порушувала іспанського податкового законодавства.

Компанія була закрита, так як у неї не було ресурсів, щоб виправдати своє існування, йдеться в заяві де Бурбон.

У документах панамської юридичної компанії Mossack Fonseca йдеться про те, що Пілар де Бурбон володіла офшорною компанією Delantera Financiera з 1974 року.

Компанія була закрита через п'ять днів після коронації Філіпа VI. Де Бурбон заявила, що ці дві події зв'язувати разом не можна.

Читайте також"Панамський скандал": майже 30 німецьких банків використовували офшори

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань в цю неділю опублікував документи, в яких міститься інформація про офшори, пов'язані з багатьма політиками, спортсменами та чиновниками.

Податкова поліція Іспанії обіцяла розслідувати справи людей, згаданих у документах Mossack Fonseca. Крім Пілар де Бурбон у них також згадується відомий режисер Педро Альмодовар.

В Іспанії в шахрайстві звинувачують ще одного члена королівської сім'ї - принцесу Христину. Згідно слідству, благодійна організація, що належить принцесі Христині та її чоловікові Іньякі Урдангаріне, розтратила мільйони євро, отримані з бюджету.