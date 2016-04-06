"Панамський скандал": Mossack Fonseca звинувачує розслідування у спотворенні даних
Компанія наполягає на тому, що стала жертвою хакерської атаки, а не внутрішнього "зливу" інформації.
Один із засновників фірми Mossack Fonseca, яка займалася установою офшорних компаній, Рамон Фонсека, заявив, що автори розслідування неправильно витлумачили документи. Його цитує Reuters.
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Фонсека підкреслив, що документи були оприлюднені внаслідок хакерської атаки, ззовні, і вже звернувся до правоохоронних органів. Також він заявляє, що операції Mossack Fonseca не порушували законів і не допомагали кому-небудь уникнути сплати податків.
При цьому електронні листи компанії, витяг із яких був опублікований у журналістському розслідуванні, "вирвані з контексту" і неправильно інтерпретовані, додав Фонсека.
"Ми виключаємо внутрішній "злив". Це не "злив". Це хакерська атака. Ми вже звернулися до Генпрокуратури, і вона вивчає це питання", - підкреслює він.
Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.
Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми. Документи показують, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків.
У свою чергу сама юрфірма Mossack Fonseca заявила, що відмовляється засвідчити автентичність опублікованих документів, і назвала дії журналістів злочином.
Згідно з розслідування журналістів проекту "Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності" (OCCRP), Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це в своїх майнових деклараціях.
Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачать складу злочину в інформації про нібито існування офшорів Порошенка.