"Панамський скандал": Mossack Fonseca звинувачує розслідування у спотворенні даних

Один із засновників фірми Mossack Fonseca, яка займалася установою офшорних компаній, Рамон Фонсека, заявив, що автори розслідування неправильно витлумачили документи. Його цитує Reuters.

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Фонсека підкреслив, що документи були оприлюднені внаслідок хакерської атаки, ззовні, і вже звернувся до правоохоронних органів. Також він заявляє, що операції Mossack Fonseca не порушували законів і не допомагали кому-небудь уникнути сплати податків.

При цьому електронні листи компанії, витяг із яких був опублікований у журналістському розслідуванні, "вирвані з контексту" і неправильно інтерпретовані, додав Фонсека.

"Ми виключаємо внутрішній "злив". Це не "злив". Це хакерська атака. Ми вже звернулися до Генпрокуратури, і вона вивчає це питання", - підкреслює він.

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми. Документи показують, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків.

У свою чергу сама юрфірма Mossack Fonseca заявила, що відмовляється засвідчити автентичність опублікованих документів, і назвала дії журналістів злочином.

Згідно з розслідування журналістів проекту "Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності" (OCCRP), Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це в своїх майнових деклараціях.

Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачать складу злочину в інформації про нібито існування офшорів Порошенка.