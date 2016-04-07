Ростуризм закрив для росіян Туреччину і Єгипет до кінця року

Таку заяву зробив заступник керівника Федерального агентства з туризму Роман Швидкий, передає kommersant.ru. "Туреччина точно не буде відкрита в цьому році. А останні події в Єгипті показали, що, швидше за все, і Єгипет теж не буде відкритий", - сказав він.

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Він зазначив, що безпека польотів до Єгипту стосується не тільки Росії. "Наприклад, Великобританія і низка європейських країн теж поки не поспішають відновлювати авіасполучення з Єгиптом. Безпека - це головна проблема, питання номер один", - сказав Роман Швидкий.

Як повідомляв УНІАН, Росія зупинила авіасполучення з Єгиптом, після того як в жовтні 2015 року над Сінаєм в результаті теракту розбився літак російської авіакомпанії "Когалимавіа". У листопаді у РФ загострилися відносини з Туреччиною, коли остання збила російський Су-24 над своєю територією. Після цього Ростуризм заборонив турфірмам продавати росіянам путівки в Туреччину.