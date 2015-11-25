Найбільший російський туроператор TEZ Tour припинив продаж путівок до Туреччини

Як пояснили в компанії, їх польотна програма закінчується 29 листопада так званим зворотним рейсом по закінченні сезону. У компанії відзначили, що трохи подовжили польоти в Туреччину через ситуацію в Єгипті. "Нашим туристам була запропонована альтернатива у вигляді відпочинку в Туреччині в готелі тієї ж категорії зірковості, того ж типу харчування", - пояснили в компанії, передає Lenta.ru.

Читайте такожМЗС РФ застерігає росіян від візитів до Туреччини

У вівторок, 24 листопада, інший туроператор, "Наталі Турс" також припинив продаж путівок до Туреччини "у зв'язку з нестабільною політичною ситуацією". Це сталося відразу після того, як у Туреччині був збитий російський літак Су-24.

Тоді ж Ростуризм заборонив компаніям продавати путівки в Туреччину через загрозу тероризму в цій країні. При цьому мандрівники мають право вимагати повного повернення вартості турів.

Також 24 листопада міністерство закордонних справ РФ рекомендувало росіянам скасувати поїздки в Туреччину. На думку глави дипвідомства Сергія Лаврова, загроза тероризму в цій країні не менша, ніж в Єгипті.