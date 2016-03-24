Вчені повідомили про викрадення черепа Шекспіра з його могили
09:53, 24 березня 2016Наука та IT
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Череп Вільяма Шекспіра, скоріш за все, був вкрадений з його могили.
Дослідники використовували георадарное сканування для огляду могили / Фото: luganews.com
Про це свідчать дані високотехнологічного дослідження поховання, повідомляє РБК з посиланням на Бі-бі-сі.
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Це відкриття може свідчити на користь версії, що з'явилася в 1879 році і пізніше оголошеної вигадкою, згідно з якою мисливці за трофеями викопали череп поета з неглибокої могили в 1794 році, відзначає телеканал.
Дослідники використовували георадарне сканування для огляду могили в церкві Святої Трійці в Стратфорді, яке дозволило побачити, що відбувається під землею, не порушуючи цілісність поховання.
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