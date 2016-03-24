Вчені повідомили про викрадення черепа Шекспіра з його могили

Про це свідчать дані високотехнологічного дослідження поховання, повідомляє РБК з посиланням на Бі-бі-сі.

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Це відкриття може свідчити на користь версії, що з'явилася в 1879 році і пізніше оголошеної вигадкою, згідно з якою мисливці за трофеями викопали череп поета з неглибокої могили в 1794 році, відзначає телеканал.

Дослідники використовували георадарне сканування для огляду могили в церкві Святої Трійці в Стратфорді, яке дозволило побачити, що відбувається під землею, не порушуючи цілісність поховання.