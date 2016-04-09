США мають намір збільшити свій військовий контингент у Сирії в кілька разів - CNN
Адміністрація Обами має намір у кілька разів збільшити військовий контингент у Сирії, щоб завдати удару по "Ісламській державі" і звільнити Ракку і Мосул.
Про це повідомило джерело у Пентагоні, передає РБК з посиланням на телекомпанію CNN.
Так, адміністрація Обами за пропозицією Міністерства оборони США має намір відправити в Сирію 250 військовослужбовців, які будуть консультувати загони супротивників Бащара Асада. Їхнім завданням стане підготовка наступу з метою звільнення Ракки, яку бойовики "Ісламської держави" вважають своєю столицею.
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Наразі в Сирії перебувають близько 50 американських військовослужбовців. Вони переважно дислоковані далеко від лінії фронту, консультуючи загони повстанців.
Про необхідність наступу на позиції терористів заявляв Барак Обама на зустрічі з керівництвом Пентагону в середині цього тижня.
Раніше ЗМІ повідомляли, що США майже закінчили створення авіабази в контрольованій курдами частині Сирії і приступили до будівництва другої бази подвійного (військового і цивільного) використання.