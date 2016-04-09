США мають намір збільшити свій військовий контингент у Сирії в кілька разів - CNN

Про це повідомило джерело у Пентагоні, передає РБК з посиланням на телекомпанію CNN.

Так, адміністрація Обами за пропозицією Міністерства оборони США має намір відправити в Сирію 250 військовослужбовців, які будуть консультувати загони супротивників Бащара Асада. Їхнім завданням стане підготовка наступу з метою звільнення Ракки, яку бойовики "Ісламської держави" вважають своєю столицею.

Читайте такожРосія і США працюють над проектом нової конституції Сирії - Bloomberg

Наразі в Сирії перебувають близько 50 американських військовослужбовців. Вони переважно дислоковані далеко від лінії фронту, консультуючи загони повстанців.

Про необхідність наступу на позиції терористів заявляв Барак Обама на зустрічі з керівництвом Пентагону в середині цього тижня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США майже закінчили створення авіабази в контрольованій курдами частині Сирії і приступили до будівництва другої бази подвійного (військового і цивільного) використання.