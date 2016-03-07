США створюють дві авіабази у підконтрольній курдам частині Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на видання BasNews, що базується в Іракському Курдистані.

Це ЗМІ цитує військове джерело в "Сирійських демократичних силах" (альянс збройних груп, які діють на півночі Сирії, переважно курдських), за словами якого, велика частина робіт на злітно-посадковій смузі в нафтовому містечку Рмейлан в провінції Хасака вже завершена, в той час як будується нова авіабаза на південний схід від прикордонного міста Кобані (Айн-ель-Араб).

За даними курдського видання, в проекті задіяна велика кількість американських експертів і технічних фахівців.

При цьому офіційні представники сирійських курдів нещодавно визнавали, що ЗПС у Рмейлані використовується з логістичними цілями військовими вертольотами США.

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У свою чергу представник центрального командування США заявив, що США не брали під свій контроль будь-які аеродроми в Сирії. За його словами, будь-яка інформація про контроль США над такими є неправдивою. Він зазначив, що США мають в Сирії малі сили, про які до того ж проінформовані місцеві силовики, і послідовно шукають способи підвищення ефективності своєї логістики.

Як відзначає Reuters, в лютому американські радники дистанційно допомагали повстанській коаліції відбити у ІД стратегічно важливе місто Аш-Шададі, і в цілому США поглиблюють свої військові зв'язки з сирійськими курдами, незважаючи на позицію Туреччини.

Спеціальний представник президента США в коаліції проти ІД Бретт МакГерк навіть нещодавно відвідав контрольовану курдами територію на півночі Сирії, що фактично стало першим візитом представника адміністрації Барака Обами на територію Сирії за останні 3 роки.

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