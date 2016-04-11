Унаслідок бомбардування Ракки загинули щонайменше 32 людини

Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який базується у Великобританії, передає Deutsche Welle.

За даними правозахисників, серед загиблих - 24 бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), повідомляє агентство dpa. Решта жертв - цивільні особи.

Об'єктами бомбардувань стали у тому числі й цивільні об'єкти - лікарня, школа та ігровий майданчик.

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Утім, невідомо, хто саме завдав ударів з повітря. Місто Ракка контролюються ІД, тож його бомбардують як літаки міжнародної коаліції під проводом США, так і авіація РФ та сирійських урядових сил.

Ракка та іракське місто Мосул вважаються неофіційними столицями "Ісламської держави".