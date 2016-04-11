Обама назвав свою головну помилку на посаді президента США

В ефірі телеканалу Fox News журналіст Кріс Уоллес запитав Барака Обаму, що він вважає своєю головною помилкою за час роботи в Білому домі. Президент США зазначив, що вважає помилкою наслідки повалення Муаммара Каддафі в Лівії, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

«Можливо помилка — відсутність плану на той випадок, що робити на наступний день після повалення Каддафі», — сказав Обама. При цьому саме втручання США в лівійський конфлікт він назвав правильним.

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Також американський президент розповів, який день вважає кращим, а який гіршим. Позитивні емоції Обама відчув після підписання закону про охорону здоров'я, а негативні — в день вбивства 20 дітей у початковій школі в штаті Коннектикут.

Нагадаємо, повалення Муаммара Каддафі і його вбивство поклали початок періоду нестабільності та збройної боротьби за владу на території Лівії.