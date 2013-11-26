Слідчі не змогли встановити мотиви дій стрілка з Ньютауна

У доповіді слідчих також наголошується, що немає ніяких даних, чому Ланза вибрав школу Сенді Хук для здійснення цього злочину, крім того факту, що вона перебувала найближче до його будинку, пише РІА Новости з посиланням на телеканал Fox News.

За даними слідчих, у стрілка були серйозні проблеми з психікою, але при цьому вони лише заважали йому нормально контактувати з оточуючими і не вели безпосередньо до девіантної поведінки.

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Також слідчі встановили, що Ланза "був одержимий масовим вбивством в школі "Колумбайн" в 1999 році", коли двоє учнів школи розстріляли 37 осіб, 13 з яких отримали смертельні поранення.

У грудні 2012 року Адам Ланза влаштував стрілянину в школі Сенді Хук в місті Ньютаун, штат Коннектикут. Жертвами Ланза стали 20 дітей і шестеро дорослих. Сам злочинець застрелився на місці трагедії.

Стрілянина в Коннектикуті стала однією з найкривавіших в сучасній історії США і викликала широкий громадський резонанс. Після цього інциденту президент країни Барак Обама закликав конгрес розробити законопроект, який посилює правила купівлі та продажу зброї, щоб знизити рівень насильства в суспільстві.