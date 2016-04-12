У Сирії розбився російський ударний вертоліт

Два члена екіпажу вертольота Мі-28Н ВКС РФ, що впав у Сирії, загинули, повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

"12 квітня 2016 року о 1:29 за мск (1:29 за Києвом) при виконанні польотів в районі міста Хомс (Сирія) зазнав аварії вертоліт Повітряно-космічних сил Росії Мі-28Н. Два члена екіпажу загинули", - йдеться в повідомленні відомства РФ.

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"По доповіді з місця аварії, вогневого впливу на вертоліт не було", - додали в прес-службі.

У військовому відомстві уточнили, що при виконанні пошуково-рятувальних робіт тіла загиблих льотчиків евакуйовані і знаходяться на авіабазі Хмеймім.

"На місці катастрофи вертольота працює оперативна група фахівців з розслідування льотних пригод. Причини льотної події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, 24 листопада на кордоні з Туреччиною був збитий Су-24 російської авіагрупи, що задіяна у військовій операції в Сирії.