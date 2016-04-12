Китайське МЗС викликало "на килим" дипломатів країн G7

Про це агенції dpa повідомили в дипломатичних колах у Пекіні.

Цей крок було зроблено на знак протесту проти згадування в тексті заключного комюніке зустрічі глав МЗС країн G7 в японській Хіросімі спірних островів у Східно- та Південнокитайському морях, передає українська редакція DW.

Читайте такожG7 закликала Москву дотримуватися Мінських домовленостей і вплинути на бойовиків

Як відомо, виклик дипломатів є формою висловлення протесту.

Раніше речник міністерства закордонних справ Китаю Лу Кан заявив, що територіальна приналежність островів Китаю є незаперечною, і що "китайська сторона рішуче відстоює суверенітет своєї території і морські права".

У заключному комюніке глав МЗС країн Великої сімки за підсумками зустрічі в японській Хіросімі йдеться, зокрема, про стурбованість у зв'язку з напруженою ситуацією у Східно- та Південно-Китайському морях та міститься заклик до "всіх держав" до мирного врегулювання територіальних суперечок.