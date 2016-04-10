Штайнмаєр висловився за повернення Росії до Великої вісімки та назвав умови
Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр знову висловився за повернення Росії до складу Великої вісімки.
"Я хотів би, побажати, щоб формат G7 не залишався на тривалий час, але щоб ми створили умови для повернення до G8", - заявив він напередодні зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Великої сімки, яка починається в неділю, 10 квітня, в японському місті Хіросіма, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.
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У той же час, за словами Штайнмайєра, в поточному році умов для повернення до G8 "у нас ще немає". Базовими передумовами для повернення Росії до клубу найбільш розвинутих індустріальних держав глава МЗС ФРН називає необхідність її вкладу в політичне рішення конфлікту в Україні і тривалу "конструктивну роль" в справі мирного врегулювання в Сирії.
В червні 2015 року, Штайнмаєр заявляв, що Захід не міг проігнорувати порушення Росією міжнародного права, однак не зацікавлений в тому, "щоб G8 назавжди перетворилася в G7", оскільки має потребу в Росії для врегулювання хронічних конфліктів у сусідніх з Європою регіонах.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова Соціал-демократичної партії Німеччини і віце-канцлер ФРН Зігмар Габріель допустив повернення Росії до Великої вісімки (G8).
Нагадаємо, Росія була виключена з G8 через анексії Криму.