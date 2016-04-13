Анкара ініціює створення контактної групи по Нагірному Карабаху
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, виступаючи на зустрічі глав МЗС країн Організації ісламської солідарності (ОІС) в Стамбулі, заявив про ініціацію Анкарою створення контактної групи по Нагірному Карабаху, повідомляє Anadolu.
«Створення контактної групи по Нагірному Карабаху стало б дуже важливим кроком. Відповідне рішення прийнято. Я хочу звернутися до країн, які хочуть увійти до складу групи. Вони можуть повідомити про це прямо сьогодні», — зазначив Чавушоглу,передає Росбалт.
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При цьому глава турецької дипломатії привернув увагу до відповідних резолюцій ООН, які передбачають термінове виведення окупаційних сил з земель Азербайджану і забезпечення суверенітету, територіальної цілісності АР у рамках міжнародно визнаних кордонів.
За його словами, ОІС може зіграти важливу роль у справедливому врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту.
Нагадаємо, 8 квітня в Карабасі домовилися про припинення вогню. Тим не менш, обидві сторони звинувачують одне одного у порушенні перемир'я.