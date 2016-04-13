Анкара ініціює створення контактної групи по Нагірному Карабаху

«Створення контактної групи по Нагірному Карабаху стало б дуже важливим кроком. Відповідне рішення прийнято. Я хочу звернутися до країн, які хочуть увійти до складу групи. Вони можуть повідомити про це прямо сьогодні», — зазначив Чавушоглу,передає Росбалт.

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При цьому глава турецької дипломатії привернув увагу до відповідних резолюцій ООН, які передбачають термінове виведення окупаційних сил з земель Азербайджану і забезпечення суверенітету, територіальної цілісності АР у рамках міжнародно визнаних кордонів.

За його словами, ОІС може зіграти важливу роль у справедливому врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту.

Нагадаємо, 8 квітня в Карабасі домовилися про припинення вогню. Тим не менш, обидві сторони звинувачують одне одного у порушенні перемир'я.