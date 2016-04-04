Президент Туреччини підтримав Азербайджан у конфлікті в Нагорному Карабасі

"Карабах повернеться в один прекрасний день до Азербайджану", - упевнений глава Туреччини, передає CNN Turk.

Також він заявив, що конфлікт не може тривати вічно.

Крім того, Ердоган нагадав, що Туреччина від самого початку конфлікту в Карабаху підтримувала Азербайджан.

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Як повідомлялося, президент Вірменії заявив про загрозу широкомасштабної війни.

За даними ООН, станом на 3 квітня внаслідок загострення конфлікту в Нагірному Карабасі загинули 33 людини, більше 200 поранені.

Ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій у Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку "інформаційної пасткою". Сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я і продовженні обстрілу.