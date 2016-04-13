США розмістять на Філіппінах військові бази

Повідомляється, що відповідна двостороння угода буде підписана на поточному тижні. Договір терміном на десять років дозволить США будувати власні, а також експлуатувати вже існуючі об'єкти на п'яти філіппінських військових базах, серед яких одна сухопутна і чотири військово-повітряних.

Американська сторона в свою чергу зобов'язується виплатити Філіппінам $40 млн, які підуть на модернізацію ВМС та обслуговування безпілотних наглядових аеростатів на контрольованих республікою островах, передає Газета.ру.

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Як відзначають аналітики, особливий інтерес для США є авіабаза «Антоніо Баутіста» на острові Палаван, розташована в безпосередній близькості від спірної території в Південно-Китайському морі.

NYT пише, що Китай вже висловив негативне ставлення до цієї операції, назвавши її прагненням «мілітаризувати» ситуацію в регіоні.

Раніше сенатор США від штату Арізона Джон Маккейн пригрозив Китаю відправити військову авіацію в Південно-Китайське море.