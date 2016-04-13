Російські військові літаки імітували захід на атаку під час "зближення" з есмінцем ВМС США - Reuters

Про це повідомив американський чиновник, передає РБК з посиланням на Reuters.

Він описав те, що трапилося, як одну з найбільш агресивних дій за недавній час.

Раніше повідомлялося, що російські винищувачі цього тижня здійснили два дуже близьких прольоти поруч з американським есмінцем "Дональд Кук" у Балтійському морі.

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Офіційний представник США охарактеризував російський маневр як "поприземний політ" (політ на невеликій висоті над поверхнею, - ред.) без використання зброї.

Другий співробітник міністерства оборони США повідомив, що прольоти були проведені російським Су-24 і вертольотами.

Російська сторона повідомлення про інциденти в Балтійському морі поки не прокоментувала.