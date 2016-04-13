Російські винищувачі здійснили небезпечне зближення з есмінцем ВМС США - CNN

Російські літаки не мали озброєння, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на CNN.

Офіційні представники ВМС США публічно не коментують інцидент, але всередині Пентагону триває інтенсивна дискусія щодо того, чи необхідно оприлюднювати фото і відео зустрічі з літаками РФ, щоб продемонструвати небезпеку маневру винищувачів.

Початкові звіти показують, що два небезпечних прольоти сталися у вівторок ввечері в міжнародних водах. Третій - на більш прийнятній відстані, стався минулої неділі.

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На борту есмінця в рамках навчань також перебував польський вертоліт, що, за словами чиновника ВМС США, призвело до певних припущень у військових колах, що росіяни хотіли "відправити повідомлення для Польщі".

Офіційний представник США охарактеризував російський маневр як "поприземний політ" (політ на невеликій висоті над поверхнею, - ред.) без використання зброї. Літак спікірував над палубою есмінця в такій же манері, яка б застосовувалася в разі реального нападу.

Другий співробітник міністерства оборони США повідомив, що прольоти були проведені російським Су-24 і вертольотами.

Через один надто близький проліт росіян довелося перервати польоти польського вертольота. Поки що немає точних даних, наскільки близько російські літаки підлетіли до корабля і на якій висоті.

Раніше УНІАН повідомляв, що військові кораблі та літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням відносин між Заходом та РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.