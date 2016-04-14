У США запропонували посилити американський флот в Європі після провокації російських Су-24

З такою пропозицією виступив голова підкомітету палати представників Конгресу США з військово-морських сил Ренді Форбс.

"Активність флоту США в Європі необхідно розширити так, щоб відповісти на загрозу, яку несе міжнародна поведінка Росії", - зауважив конгресмен на своїй сторінці у Facebook.

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Раніше повідомлялося, що російські винищувачі цього тижня здійснили два дуже близьких прольоти поруч з американським есмінцем "Дональд Кук" в Балтійському морі.

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Офіційний представник США охарактеризував російський маневр як "поприземний політ" (політ на невеликій висоті над поверхнею, - ред.) без використання зброї.

Другий співробітник міністерства оборони США повідомив, що прольоти були проведені російським Су-24 і вертольотами.