У Росії заявили про небажання втягуватися в "безглузде протистояння" з НАТО

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає РІА Новости.

"Ми спостерігаємо безпрецедентне від закінчення "холодної війни" нарощування військової активності, присутності НАТО на так званому Східному фланзі альянсу з метою військово-політичного тиску на Росію для стримування. Все це супроводжується агресивною пропагандистською кампанією з демонізації Росії", — вважає він.

За словами дипломата, НАТО "зайняте пошуком ворога для надання сенсу своєму подальшому існуванню".

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"Переконані, що розумної альтернативи взаємовигідному загальноєвропейському співробітництву у сфері безпеки на основі принципу неподільності безпеки з опорою на міжнародне право не існує", - наголосив Лавров.

Нагадаємо, 13 лютого прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини Росії і НАТО скотилися до нової "холодної війни". "Залишається недружньою і закритою за нашою оцінкою політична лінія НАТО щодо Росії. Можна сказати й різкіше: ми скотилися в часи нової "холодної війни", - сказав він.