Путін назвав Туреччину дружньою країною

"Ту ж Туреччину ми вважаємо другом а турецький народ - дружнім народом. У нас є проблеми з деякими політиками, чию поведінку ми вважаємо неадекватною", – сказав президент, передає Бі-бі-сі. Відповідаючи на інше питання, що стосується Туреччини, він також сказав, що сьогоднішнє керівництво цієї країни "не стільки бореться з радикалами, скільки співпрацює з ними".

Читайте такожПутін збирається відпочити в окупованому Криму

Президент РФ також висловив упевненість, що "реагувати на недружні дії обов'язково треба, а то сядуть на шию".

При цьому він не вважає, що в результаті Росія може опинитися в кільці ворогів. За словами Путіна, в Росії зберігаються добрі стосунки з більшістю країн світу. "Є БРІКС, ШОС, добрі відносини з сусідами", – пояснив він.

Відносини Росії з Туреччиною загострилися восени минулого року на тлі знищення турецьким винищувачем російського бомбардувальника, задіяного в операції в Сирії. Пілоти бомбардувальника катапультувалися, але одного з них вбили вогнем із землі.

Турецька сторона стверджує, що літак був збитий після того як вторгся в її повітряний простір і не відповів на вимоги його покинути. Кремль заперечує порушення повітряного простору Туреччини і заявляє, що жодних попереджень пілотам не надходило.

На тлі конфлікту Росія заборонила продаж туристичних путівок до Туреччини, відновила в односторонньому порядку візовий режим з нею, а також заборонила ввезення низки турецьких продуктів і ввела ще деякі санкції щодо Туреччини та її громадян.