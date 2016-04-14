Окупант-Путін поскаржився на "імперські амбіції" і "диктат" США стосовно Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава Кремля повідомив під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.

Зокрема, відповідаючи на запитання, хто гірший для Росії з претендентів на пост президента США - Гілларі Клінтон чи Дональд Трамп, Путін сказав, що «потрібно шукати тих, хто краще».

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«У нас були в історії наших двосторонніх відносин моменти, коли ми дуже тісно разом взаємодіяли і домагалися дуже хороших результатів на національному або міжнародному рівні. І сьогодні є приклади подібної співпраці: це стосується і питань нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьби з тероризмом, вирішення іранської ядерної проблеми, ліквідації хімічної зброї в Сирії. Є й інші приклади позитивної взаємодії», - зазначив російський президент.

«Наші партнери, справа навіть не в конкретних людях, якщо вони будуть виходити з помилкового посилання своєї винятковості, то це означатиме, що вони будуть претендувати завжди на особливе становище, особливі права. Це гносеологічна помилка. Потрібно подивитися у корінь проблеми і діяти не з позиції сили і диктату, не з позиції імперських амбіцій, а діяти шанобливо з усіма своїми партнерами. І звичайно, з Росією. Без цього неможливо вибудувати сучасні, демократичні, міжнародні відносини», - додав Путін.