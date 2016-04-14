Російська агресія проти України не була повною несподіванкою для НАТО – Вершбоу
Російська агресія проти України не була повною несподіванко для НАТО. Крім цого, НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Росією Криму.
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на безпековому форумі в Києві. "Російська агресія (проти України - УНІАН) не стала повним сюрпризом, бо в Грузії в 2008 році ми вже бачили подібні події і вже протягом певного часу Кремль не розглядає суверенітет як серйозний аргумент щодо своїх сусідів", - заявив він.
Читайте такожЗміна кордонів України визначила "нову стратегічну реальність" у світі - НАТО
"2014 рік був роком кризи для України та європейської безпеки. Російська анексія Криму – це було вперше (після Другої світової війни - УНІАН), коли одна європейська країна захопила частину іншої країни, і Росія продовжує в насильницький спосіб дестабілізувати схід України", - сказав Александр Вершбоу.
"40 років тому Гельсінський заключний акт заклав основу відносин між Сходом та Заходом, повагу до суверенітету, непорушність кордонів та розв’язання мирним шляхом різних суперечок. Ці принципи лежали в основі миру і безпеки в Європі, і за часів Радянського союзу і РФ пізніше підтримувала ці принципи. Це ті принципи, які зараз Росія відкидає", - зауважив Вершбоу.
"Я хочу чітко сказати, що ми ніколи не погодимося з російською спробою окупації Криму. Росія намагається виправдати анексію Криму, намагаючись спотворювати факти", - заявив він.
За словами Александра Вершбоу, Росія порушила міжнародне право та власні зобов’язання щодо поваги до суверенітету, зокрема України.