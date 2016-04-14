Російська агресія проти України не була повною несподіванкою для НАТО – Вершбоу

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на безпековому форумі в Києві. "Російська агресія (проти України - УНІАН) не стала повним сюрпризом, бо в Грузії в 2008 році ми вже бачили подібні події і вже протягом певного часу Кремль не розглядає суверенітет як серйозний аргумент щодо своїх сусідів", - заявив він.

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"2014 рік був роком кризи для України та європейської безпеки. Російська анексія Криму – це було вперше (після Другої світової війни - УНІАН), коли одна європейська країна захопила частину іншої країни, і Росія продовжує в насильницький спосіб дестабілізувати схід України", - сказав Александр Вершбоу.

"40 років тому Гельсінський заключний акт заклав основу відносин між Сходом та Заходом, повагу до суверенітету, непорушність кордонів та розв’язання мирним шляхом різних суперечок. Ці принципи лежали в основі миру і безпеки в Європі, і за часів Радянського союзу і РФ пізніше підтримувала ці принципи. Це ті принципи, які зараз Росія відкидає", - зауважив Вершбоу.

"Я хочу чітко сказати, що ми ніколи не погодимося з російською спробою окупації Криму. Росія намагається виправдати анексію Криму, намагаючись спотворювати факти", - заявив він.

За словами Александра Вершбоу, Росія порушила міжнародне право та власні зобов’язання щодо поваги до суверенітету, зокрема України.